РИАМО - 1 авг. В Орехово-Зуевском городском округе синоптики зафиксировали град, он также может пройти и на другой территории Московского региона, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Град связан с тыловой частью циклона, с которой идут локальные ливневые дожди, грозы. Эта история локальная и не характерна для большей части Москвы и Подмосковья», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что град обычно сопутствует грозе.

На территории Подмосковья и Москвы на субботу объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за грозы, он продлится до 21:00.