РИАМО - 1 авг. На пост главного тренера футбольного клуба «Химки» назначили Дмитрия Гунько, который ранее работал в столичном «Спартаке», сообщается на сайте подмосковной команды.

Ранее ФК официально заявил об уходе с поста главного тренера Сергея Юрана.

«Кандидатуру Дмитрия Гунько на пост главного тренера «Химок» наблюдательный совет клуба рассматривал еще 2015 году, но тогда договориться не получилось. Рад, что спустя пять лет Дмитрий приходит в «Химки». Уверен, он сделает все возможное для того, чтобы добиться результата», - отметил гендиректор ФК «Химки» Александр Зайцев.

Гунько начал тренерскую карьеру в академии «Спартака» (Москва). Он был главным тренером молодежного состава столичной команды, под его руководством молодежка красно-белых дважды становилась чемпионом. Затем работал в тренерском штабе основного состава, а также возглавлял «Спартак-2».

Гунько уточнил, что предложение о работе в «Химках» стало для него неожиданностью.

«Было бы глупо отказываться от предложения возглавить команду премьер-лиги», - подчеркнул он.