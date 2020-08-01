РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. Пожарные подмосковного Подольска ликвидировали возгорание в квартире на проспекте Юных Ленинцев, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«1 августа в 13:17 в оперативно-дежурную смену ЦУКС поступило сообщение о пожаре в квартире по адресу: Подольск, проспект Юных Ленинцев, дом 34, корпус 2. В 14:17 пожар ликвидировали», - говорится в сообщении.

Всего в тушении пожара приимали участие четыре единицы техники, 15 человек.