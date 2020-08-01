В этом году в Московской области торговать бахчевыми культурами будут более чем в 400 точках, из них 250 бахчевых развалов, однако основной сезон будет в конце августа – середине сентября. Больше всего торговых объектов такого типа будет располагаться на территории городских округов Балашиха, Щелково, Ленинский, Красногорск.

Все официальные сезонные точки по продаже арбузов и дынь будут оснащены металлической сеткой и навесом, а также деревянными поддонами. Продавцы обязательно должны будут иметь при себе медицинскую книжку.