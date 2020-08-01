РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 авг. В поселке Октябрьский подмосковных Люберец разработают концепцию парка «Лесная опушка», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

Глава округа Владимир Ружицкий в субботу провел традиционный субботний объезд территории. Проверка содержания территории прошла в поселке Октябрьский. В ходе проверки глава Люберец пообщался с жителями, выслушал обращения и предложения.

«Один из главных вопросов от жителей Октябрьского – создание в поселке парковой зоны. Глава Люберец дал поручение разработать концепцию благоустройства парка «Лесная опушка» для дальнейшего вынесения ее на общественное обсуждение», - говорится в сообщении.

Большинство вопросов от жителей были о благоустройстве дворов и общественных пространств, ямочном ремонте дорог. Все замечания будут учтены.