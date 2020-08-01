РИАМО - 1 авг. В субботу в столичных аэропортах Домодедово, Внуково и Шереметьево задержали и отменили 24 прилета и вылета, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

В Шереметьеве задержали два рейса, семь отменили. В аэропорту Домодедово задержали четыре рейса, еще три отменили. Во Внукове задержали три прилета и вылета, пять отменили.

Согласно табло прилетов и вылетов аэропорта Жуковский, отмен и задержек рейсов в данной воздушной гавани не зафиксировано.

Информация о задержке или отмене рейса доводится до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 и более минут.