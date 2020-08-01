РИАМО – 1 авг. С момента появления больших панд в Московском зоопарке павильон «Фауна Китая» посетили порядка 2 миллионов человек, еще свыше 1 миллиона посмотрели онлайн-трансляцию, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Эти важные персоны прилетели в Москву в прошлом году, но Московский зоопарк готовился к их приему с 2016-го. Наши специалисты учились ухаживать за питомцами и строили для них вольеры со специальным микроклиматом», – написал мэр в своем Instagram-аккаунте.

Он добавил, что панды Диндин и Жуи быстро привыкли к новому дому в российской столице. Целыми днями они играют, купаются, едят бамбук и умиляют гостей зоопарка.

«В Московском зоопарке много удивительного кроме этих обаятельных животных. После реконструкции здесь стало намного комфортнее», – отметил Собянин.

Панде Диндин 30 июля исполнилось три года, а Жуи 31 июля исполнилось четыре года. Животным подарили торт из арбуза с ледяной цифрой наверху – 3 и 4 года. В лед были вморожены ягоды и фрукты.