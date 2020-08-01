РИАМО - 1 авг. Ключарь Главного храма Вооруженных Сил епископ Клинский Стефан провел молебен по случаю 320-летия Службы тыла и отмечаемого 2 августа 90-летия Воздушно-десантных войск (ВДВ), сообщается на сайте министерства обороны РФ.

В молебне принял участие министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу, заместители министра обороны, командование ВДВ, военнослужащие подразделений тыла и ВДВ.

«Сегодня личный состав органов материально-технического обеспечения (МТО) войск достойно продолжает традиции предшественников, успешно решает поставленные задачи, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности государства», – сказал Шойгу.

Первого августа исполнилось 320 лет со дня образования служб тылового обеспечения армии и флота. Во все времена специалисты тылового обеспечения выполняли важные задачи по всестороннему снабжению войск как в повседневной деятельности, таки в боевых условиях.

Специально для проведения молебна в верхнем храме были выставлены икона Святого Преподобного Иосифа Волоцкого – небесного покровителя военнослужащих и гражданского персонала службы материально-технического обеспечения ВС России, а также икона пророка Илии – небесного покровителя ВДВ. Каждый желающий после завершения молебна смог приложиться к святыням.

В честь праздника на соборной площади храма Победы была развернута выставочная экспозиция новейших образцов вооружения и военной техники. Кроме того, гости смогли познакомиться с военной формой одежды от Петровских времен до современного парадного генеральского кителя.

На развернутых пунктах питания все желающие попробовали свежевыпеченный хлеб и гречневую кашу.