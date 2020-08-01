РИАМО - 1 авг. Московский футбольный клуб «Локомотив» показал домашнюю и гостевую форму, в которой спортсмены будут играть в следующем сезоне, сообщает Газета.ru.

«Основной комплект экипировки выполнен в традиционных красных цветах. Выездная форма полностью белая», - говорится в сообщении.

По итогам прошлого сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) «железнодорожники» стали вторыми.

Ранее комплекты формы для домашних и выездных игр представил столичный «Спартак».