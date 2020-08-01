РИАМО - 1 авг. Дереза обыкновенная, она же годжи, плодоносит в Ботаническом саду МГУ «Аптекарский огород», ягоды годжи считаются «всеисцеляющими» благодаря большому содержанию витаминов, говорится в сообщении пресс-службы сада.

Lycium barbarum растет в саду лекарственных трав. Эта родственница картофеля, томата, баклажана, табака и перца происходит из Азии.

«Растение давно применяется в традиционной медицине Китая, Кореи, Вьетнама, Японии, а в начале XXI века покорило весь мир и стало суперфудом. Годжи называют «красными алмазами», - говорится в сообщении.

Считается, что ягоды годжи повышают иммунитет и улучшают метаболизм. В основном ягоды годжи продаются в сушеном виде. Их добавляют в смузи, каши, салаты и другие блюда.