РИАМО - 1 авг. С 3 августа и до конца месяца на втором Московском центральном диаметре не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в интервале с 13:00 до 15:00, сообщается в Twitter-аккаунте МЦД.

На остальных участках второго диаметра в это время поезда будут следовать с увеличеннымм интервалами.

«Изменения связаны с продолжающимися работами по развитию центрального участка Каланчевская - Курская. Это нужно для D2 и будущего D4», - отмечается в сообщении.

На данном участке идет строительство двух дополнительных путей, а также реконструкция путепроводов и станции Каланчевская. В перспективе данная станция станет современным транспортным хабом.

Пассажирам МЦД-2 порекомендовали заранее сверяться с расписанием движения поездов и выбирать удобное время для поездки.