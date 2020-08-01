РИАМО - 1 авг. С 3 августа и до конца месяца на втором Московском центральном диаметре не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в интервале с 13:00 до 15:00, сообщается в Twitter-аккаунте МЦД.
На остальных участках второго диаметра в это время поезда будут следовать с увеличеннымм интервалами.
На данном участке идет строительство двух дополнительных путей, а также реконструкция путепроводов и станции Каланчевская. В перспективе данная станция станет современным транспортным хабом.
Пассажирам МЦД-2 порекомендовали заранее сверяться с расписанием движения поездов и выбирать удобное время для поездки.
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