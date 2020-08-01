РИАМО - 1 авг. Выставка достижений народного хозяйства, которая в этом году отмечает свое 81-летие, является популярным местом отдыха для москвичей и гостей города, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

«Первого августа 1939 года, ровно 81 год назад, началась история ВДНХ. Хорошо, что это история с красивым продолжением. За последние несколько лет выставка совершенно преобразилась: реставрируются старые павильоны, появились новые музеи и общественные пространства», - написал Собянин в Instagram.

Мэр подчеркнул, что в любое время года на ВДНХ приходят миллионы гостей. В настоящее время выставка возвращается к привычной жизни после снятия антикоронавирусных ограничений.

«Из-за вынужденных ограничений выставка закрывалась впервые со времен Великой Отечественной войны, но сейчас возвращается к привычной жизни. Два дня - сегодня и завтра - ВДНХ отмечает день рождения», - добавил Собянин.

В праздничные выходные гостей ВДНХ ждут более 80 событий: мастер-классы, экскурсии, спортивные соревнования, открытые тренировки, кинопоказы и перформансы.

Выставка была открыта 1 августа 1939 года. Сейчас территория ВДНХ объединена с парком «Останкино», их общая площадь превышает 317 гектаров. На территории выставки расположено 49 памятников культурного наследия. Возрождение ВДНХ началось в конце 2013 года.