РИАМО - 1 авг. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому вновь открывается граница РФ с Абхазией, сообщает в субботу Nation News.

Граница между двумя странами была закрыта из-за пандемии коронавирусной инфекции.

«Россия отказывается от ограничений, которые были введены на фоне сложившейся эпидемиологической обстановки. С 1 августа туристы из РФ и Абхазии могут пересекать границы стран», - говорится в сообщении.

Как уточняется на сайте правительства РФ, данное решение было принято 31 июля по итогам заседания оперштаба под руководством вице-премьера Татьяны Голиковой.

При принятии решения об открытии границы с Абхазией были учтены заключения Роспотребнадзора и Минздрава РФ о санитарно-эпидемиологической обстановке в этой стране и готовности инфраструктуры к приему российских туристов.

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- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

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