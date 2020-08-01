РИАМО - 1 авг. Московским водителям следует по возможности отложить запланированные на субботу поездки на другой день, поскольку в городе ожидается гроза, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».
В субботу местами в Москве ожидается дождь с грозой, порывы ветра могут достигать 13-15 метров в секунду.
«Лучше отложить поездки на другой день и побыть немного дома», - говорится в сообщении.
Тем автомобилистам, кто окажется за рулем в грозу, напомнили о соблюдении правил безопасности. В частности, не следует парковаться под деревьями и рекламными щитами, на дорогах важно соблюдать скорость и дистанцию.
Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на субботу из-за грозы.
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