РИАМО - 1 авг. Московским водителям следует по возможности отложить запланированные на субботу поездки на другой день, поскольку в городе ожидается гроза, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

В субботу местами в Москве ожидается дождь с грозой, порывы ветра могут достигать 13-15 метров в секунду.

«Лучше отложить поездки на другой день и побыть немного дома», - говорится в сообщении.

Тем автомобилистам, кто окажется за рулем в грозу, напомнили о соблюдении правил безопасности. В частности, не следует парковаться под деревьями и рекламными щитами, на дорогах важно соблюдать скорость и дистанцию.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на субботу из-за грозы.