РИАМО - 1 авг. Семикилометровая пробка образовалась на внешней стороне МКАД после смертельной аварии в районе Ярославского шоссе, сообщается в официальном Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

«На 96-м километре МКАД (в районе Ярославского шоссе) произошло ДТП - автомобиль наехал на стоящую машину», - отмечается в материале.

Ранее представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице сообщил РИАМО, что в результате столкновения двух транспортных средств на МКАД погибли три человека. На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.