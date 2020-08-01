РИАМО - 1 авг. До конца субботы на территории Подмосковья ожидается гроза с дождем, местами дождь будет сильным, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

«Не находитесь вблизи рекламных щитов и слабо закрепленных конструкций. При грозе не прячьтесь под высокие деревья (особенно одинокие)», - отметили спасатели.

Кроме того, во время грозы нельзя купаться в водоемах, ездить на велосипеде и кататься на лодке. Автомобилистам посоветовали переждать грозу при закрытых окнах.

Ранее Гидрометцентр России объявил «желтый» уровень опасности погоды в Московском регионе на субботу из-за грозы.