РИАМО - 1 авг. Более 1,7 тысячи человек будут обеспечивать безопасность во время проведения Московского полумарафона, который состоится 2 августа в центре города, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Полумарафон планировали провести в Москве 31 мая, однако из-за пандемии коронавируса мероприятие пришлось отложить.

«Для обеспечения охраны общественного порядка и безопасности будет задействовано более 1,7 тысячи человек, в том числе 900 сотрудников полиции и Росгвардии, около 400 работников частных охранных организаций и контрольно-распределительных служб», - говорится в сообщении.

Кроме того, следить за порядком на спортивном празднике будут 450 представителей Московской городской народной дружины.

Московский полумарафон – крупнейший в России забег на 21,1 километра. Старт и финиш забега - в Лужниках. Участникам предстоит преодолеть маршрут, который проходит по центральным набережным столицы.