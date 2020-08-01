РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 1 авг. В Домодедове за сутки выявили два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, всего с начала эпидемии в округе зафиксировали 1940 случаев заболевания, сообщает оперштаб по ситуации с коронавирусом в Московской области.

В Подмосковье за сутки выявили еще 149 случаев заболевания.

«Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 598 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 109 человек. Выздоровели и выписались 46 826 человек. Выявленные случаи по городским округам: Домодедово - 1940 (+2)», - говорится в сообщении.

В Подмосковье работает горячая линия по вопросам коронавируса: 8(800)550-50-30 и сайт covid.mz.mosreg.ru.

Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- 149 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 63,5 тысяч случаев инфицирования.

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.