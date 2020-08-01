РИАМО - 1 авг. Авария с участием фуры произошла на трассе А-108 в подмосковном Наро-Фоминском городском округе, в результате ДТП пострадали четыре человека, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«На 424-м километре автодороги А-108 фура Scania проехала на запрещающий сигнал светофора на регулируемом перекрестке, в результате чего столкнулась еще с тремя транспортными средствами - автомобилями Chevrolet Lacetti, Honda и Hyundai», - сказал собеседник агентства.

В результате ДТП пострадали четыре человека, все они госпитализированы. На месте аварии работают сотрудники ДПС, обстоятельства случившегося устанавливаются.