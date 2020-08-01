РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В микрорайоне Климовск подмосковного Подольска подвели итоги фестиваля Климовского рыболовного клуба по ловле на донные снасти «Рожай-2020», первое место занял Виктор Молотов, поймавший леща весом 785 грамм, сообщается в группе «Климовский рыболовный клуб» в соцсети «ВКонтакте».

В субботу состоялся первый в 2020 году фестиваль Климовского рыболовного клуба по ловле на донные снасти «Рожай-2020». Они столкнулись с необычной ситуацией - по данным эхолота, вся рыба стояла вполводы и не клевала. Тем не менее, некоторым участникам турнира удалось ее поймать.

«В турнире приняли участие 19 рыболовов-любителей в возрасте от 14 до 65 лет. Первое место завоевал Виктор Молотов - он поймал леща весом 785 граммов», - говорится в сообщении.

На втором месте с результатом 660 граммов (подлещики, плотва, окуни) - молодой, но очень опытный доночник Алексей Кручинин. Третье место занял его коллега Александр Митрошин с 265 граммами разнорыбицы.