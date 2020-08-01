РИАМО - 1 авг. Три человека стали жертвами дорожной аварии на 98-м километре Московской кольцевой автомобильной дороги, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД России по столице.

«На 98-м километре МКАД произошло столкновение двух транспортных средств. В результате ДТП погибло три человека», - сказал собеседник агентства.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.