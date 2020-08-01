РИАМО - 1 авг. Столичная полиция задержала подозреваемых в краже элементов скульптурной композиции «Солнечная система», расположенной на Аллее Космонавтов на ВДНХ, сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

В краже алюминия с макета Солнечной системы подозревают двух мужчин в возрасте 37 лет и 41 года.

«Установлено, что злоумышленники в течение некоторого времени похищали со скульптурной композиции элементы осей из сплава драгоценных металлов общей стоимостью более 2 миллионов рублей», - говорится в сообщении.

Часть похищенных деталей удалось вернуть, остальное подозреваемые успели сбыть. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело о краже, злоумышленников заключили под стражу.