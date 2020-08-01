РИАМО - 1 авг. За минувшие сутки в Московской области выявили 149 случаев коронавирусной инфекции, по числу новых случаев лидируют Красногорск (17 заболевших) и Королев (12), сообщает областной оперштаб по ситуации с Covid-19.

Кроме того, девять новых случаев Covid-19 зафиксировали в Электрогорске, по восемь случаев – в Балашихе и Подольске, по семь – в Мытищах и Ступине, по шесть – в Пушкинском, Раменском, Можайском округах и Серпухове, пять новых случаев заражения выявили в Озерах.

По четыре новых случая инфицирования выявили в Наро-Фоминском и Орехово-Зуевском округах и Химках, по три – в Богородском, Коломенском округах, Воскресенске, Щелкове, Котельниках, Рузском округе, Люберцах и Сергиево-Посадском округе.

В Дмитровском округе, Долгопрудном, Протвине, Домодедове и Истре зарегистрировали по два новых случая коронавируса, в Дубне, Власихе, Талдомском округе, Дзержинском, Лыткарине, Электростали – по одному.

В остальных подмосковных городских округах за сутки не выявили ни одного нового случая заражения Covid-19.

Помимо жителей Московской области, в региональных медучреждениях наблюдаются и проходят лечение Covid-пациенты из Москвы, других регионов России и иностранцы. За время пандемии в Подмосковье было выявлено свыше 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не имеющих регистрации в регионе.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- 149 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 63,5 тысяч случаев инфицирования.

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.