РИАМО - 1 авг. Начиная с субботы московские музеи могут набирать в экскурсионные группы до 20 человек, сообщает ТАСС.

«Музеи столицы возобновили работу с очным пребыванием посетителей 16 июня. С этого числа максимально допустимая численность экскурсионных групп не превышала пяти человек», - отмечается в материале.

В Москве продолжают снимать и ослаблять ограничения, введенные ранее из-за вспышки коронавирусной инфекции.

С субботы могут открыться столичные кинотеатры, театры и концертные залы, в которых насчитывается не более 3 тысяч мест. Кроме того, проект «Московское долголетие» возобновил работу кружков и секций на открытом воздухе.

При организации всех мероприятий необходимо соблюдать санитарные требования, установленные Роспотребнадзором.