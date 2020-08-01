РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИТОЧМАШ) Подольска представил гусеничную бронированную авиадесантируемую плавающую машину «Лотос» для Воздушно-десантных войск РФ, говорится в сообщении пресс-службы предприятия.

«В ходе военно-спортивного праздника ко Дню ВДВ в микрорайоне Климовск ЦНИИТОЧМАШ представил перспективное 120-миллиметровое самоходное артиллерийское орудие (САО) «Лотос» для ВДВ, создаваемое в рамках опытно-конструкторской работы «Лотос». САО - это гусеничная бронированная авиадесантируемая плавающая машина массой около 18 тонн. Максимальная дальность стрельбы - не менее 13 километров. Мощность двигателя - 450 литров в секунду, максимальная скорость - не менее 70 километров в час. Вооружена 120-миллиметровым артиллерийским орудием и 7,62 миллиметровым пулеметом», - говорится в сообщении.

САО создано на шасси, унифицированном по узлам и агрегатам с БМД-4М, оснащено боевым отделением со 120-миллиметровым орудием, с высокой степенью автоматизации операций подготовки и ведения стрельбы, цифровым прицельным комплексом, а также 7,62 миллиметровой дистанционно-управляемой пулеметной установкой. Обладает возможностями стрельбы обычными и высокоточными боеприпасами с места, с подготовленных и не подготовленных закрытых огневых позиций с различными характеристиками грунтов и прямой (полупрямой) наводкой, с выходом (при подаче боеприпасов с грунта) и без выхода (при подаче боеприпасов из укладок) членов боевого расчета из машины.

САО может десантироваться с боевым расчетом внутри и в полностью боеготовом состоянии с военно-транспортных самолетов типа ИЛ-76 с помощью десантных парашютных систем. Оснащено эффективным комплексом защиты от высокоточного оружия.