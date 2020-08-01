31 июля кинотеатры Подмосковья возобновили работу после четырехмесячного карантина, а 1 августа открываются и кинозалы столицы. Помимо уже привычной необходимости носить маски и перчатки и соблюдать дистанцию для обеспечения безопасности ввели новые правила – нельзя купить билеты на соседние места, интервал между сеансами увеличен, запускают в зал за 15 минут до начала фильма, чтобы избежать очередей. Как работают кинотеатры в постковидных условиях, выяснила корреспондент РИАМО.

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Ажиотажа не случилось

До пандемии ТРЦ «Вэйпарк» в Путилково был очень популярным местом у любителей кино. Красногорский округ не может похвастаться обилием кинотеатров, поэтому сюда приезжали даже несмотря на не слишком удобное расположение. По выходным зона ожидания перед баром была полна людей, а на парковке быстро заканчивались места, но сегодня, в вечер пятницы, машин совсем немного.

Пусто и в самом кинотеатре – очередей нет ни на входе, ни возле кассы в баре, где продают билеты и напитки с попкорном. Кажется, что здесь есть какой-то подвох, и на самом деле кинозалы не работают.

Сотрудники кинотеатра не удивлены отсутствием зрителей: «Просто пока никто не знает, что мы работаем. Но мы, конечно, надеемся, что народ к нам придет». Работники даже не знают свой график, потому что количество смен будет зависеть от числа желающих посмотреть кино.

И словно в подтверждение подходит девушка и сначала задает вопрос: «Вы уже работаете?»

В репертуаре кинотеатра 12 фильмов: есть и новинки, но в основном картины, которые шли в прокате еще до карантина. С 1 августа можно будет выбрать уже из 16 наименований.

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Билеты с «дистанцией»

В самый заполненный зал продано всего два билета в последнем ряду. Фильм «Мой шпион» начинается в 20:50 – обычно это самое «горячее» время для вечера пятницы.

«Вы можете выбирать только белые места», – говорит кассир, показывая план зала.

В первых рядах по 12 мест – из них можно купить только шесть. В рядах с девятью креслами можно купить пять или шесть мест.

Невооруженным глазом видно, что для покупки билетов доступна лишь половина зала.

На вопрос, а могут ли пары и семьи сидеть вместе, сотрудник отвечает утвердительно. Рассаживать никого, конечно, не будут, но билеты должны приобретаться через одного, согласно схеме.

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По новым правилам

Любители похрустеть чем-нибудь вкусненьким под фильм могут радоваться – в кинобаре продают напитки и еду. Здесь можно купить воду, пиво, мороженое и, конечно, попкорн разных вкусов – в наличии все, кроме кофе.

«До карантина был кофе, но сейчас нет. Если хотите, то можете подняться наверх, к фудкорту», – объясняет сотрудник.

Все работники кинотеатра в масках и перчатках – воду, еду и билеты продают только так. Около кассы есть специальная разметка, но сейчас она точно не нужна, так как людей совсем немного. Семья с детьми ждет очереди без масок, на что сотрудники пока не обращают внимание.

Работников в кинотеатре сейчас немного – один человек на контроле и у монитора, второй – за кассой. Они рассказывают, что помимо социальной дистанции ввели еще несколько новых правил.

Между сеансами увлечены интервалы, чтобы сотрудники успели убрать зал – нужно продезинфицировать поверхности и проветрить помещение. На это уходит от тридцати до сорока минут.

Теперь на сеанс запускают раньше – можно приходить за 15 минут до начала фильма. Это сделано для того, чтобы не создавать очередь на входе. Двери в зал больше не закрывают, чтобы помещение постоянно проветривалось. Около каждого зала – специальная разметка, напоминающая о дистанции.

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Без рекламы и масок

Контролер при проверке билетов не напоминает о маске и перчатках. В зале кажется, что, пожалуй, это единственное место сейчас, которого не коснулся коронавирус. Здесь все так же, как и до пандемии – нет специальных наклеек, устрашающего красного скотча или других пометок. Только чистый и пустой зал и чувство, что все это для тебя одного.

За пять минут до начала сеанса приходят парни, которые купили места в последнем ряду. Они садятся вместе и тоже удивляются, что «никого нет».

Фильм начинается вовремя, без привычной пятнадцатиминутной рекламы. Вместо нее всего лишь одно объявление о том, что кинотеатр заботится о безопасности зрителей.

Заходят еще две пары, которые сначала ответственно садятся на свои места, но потом все же придвигаются ближе друг к другу.

В пятничный вечер о противовирусных мерах можно ненадолго забыть.

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