РИАМО - 1 авг. Московский футбольный клуб «Спартак» представил домашний и выездной комплекты форм для игроков на следующий сезон, сообщает Газета.ru.

«Домашняя экипировка выполнена в традиционном красном цвете с белой полосой на груди, а также дополнена черными вставками. Также на форме нанесен узор-гравировка в виде контуров ромба», - говорится в сообщении.

Выездная форма у игроков «Спартака» будет белого цвета с красной линией, экипировка дополнена вставками черного цвета.

По итогам прошедшего сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) красно-белые набрали 39 очков. Клуб занял седьмое место в турнирной таблице.