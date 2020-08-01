РИАМО - 1 авг. За минувшие сутки в Подмосковье скончались три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией, сообщает областной штаб по ситуации с коронавирусом.

На данный момент в регионе насчитывается 1109 жертв пандемии.

«149 случаев заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки. Всего на данный момент в Московской области выявлено 63 598 случаев заболевания коронавирусной инфекцией», - отмечается в материале.

Подмосковные медики вылечили 46 826 Covid-пациентов.

Задать вопросы о коронавирусе можно по номеру областной горячей линии: 8-800-550-50-30. Также в Московской области запустили тематический сайт covid.mz.mosreg.ru.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- 149 случаев коронавируса выявили в Подмосковье за сутки. За весь период пандемии в регионе зарегистрировано более 63,5 тысяч случаев инфицирования.

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.