РИАМО - 1 авг. С момента ввода грузового каркаса в Москве количество аварий с участием болшегрузов уменьшилось на 21%, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«После ввода грузового каркаса в жилых зонах стало тише, а воздух стал чище. На 21% сократилось количество аварий с участием грузовиков и в 2,3 раза снизилась концентрация оксида азота в воздухе», - говорится в сообщении.

С субботы грузовой каркас действует по всей территории мегаполиса в пределах МКАД. Это позволит исключить транзит грузовиков через жилые районы города.