РИАМО - 1 авг. За субботу и воскресенье в Московском регионе может выпасть 8 миллиметров осадков, что составляет порядка 10% от нормы для августа, сообщил РИАМО ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Месячная норма осадков в августе составляет 77 миллиметров.

«Сегодня выпадет около 6 миллиметров осадков. Дождь средней интенсивности. Завтра – не более 1-2 миллиметров», - сказал Тишковец.

Синоптик добавил, что на следующей неделе погоду в Москве и Подмосковье будет определять антициклон, поэтому в регионе ожидаются солнечные дни.