РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В подмосковном Подольске завершают отсыпку асфальтобетонной крошкой и щебнем проездов возле многоквартирных домов на трех улицах микрорайона Красная Горка, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

По поручению Максмовича его помощник Сергей Кулев совместно с заместителем председателя комитета по благоустройству, дорожному хозяйству и транспорту администрации Подольска Алексеем Тимофеечевым проинспектировал ход работ по отсыпке асфальтобетонной крошкой и щебнем проездов возле многоквартирных домов микрорайона Красная Горка по адресам: улица Колхозная, дома №№36, 36А, 38, 40, 42/36, 44, 46, 48; улица Садовая, дома №№29, 31, 33, 39, 41 и улица Щорса, дома №№38/35, 25/37.

«В настоящий момент отсыпка дорог почти завершена. Осталось завершить ее возле жилого дома №38 на улице Колхозной. Работы начали после многочисленным обращений жителей в администрацию округа и по результатам голосования на интернет-портале «Добродел». Их проводит МБУ «Подольский комбинат благоустройства», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К проверке подключились неравнодушные подольчане, проживающие по адресу выезда. Жители высказывали свои замечания и предложения по улучшению прилегающей территории. Все предложения жителей зафиксировали и приняли к сведению для дальнейшей проработки.