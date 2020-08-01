РИАМО - 1 авг. Двое грабителей в аптеке на улице Талалихина в Москве связали фармацевта скотчем и украли деньги из кассы, сообщил РИАМО в субботу представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Он уточнил, что 31 июля в 12:09 от фармацевта поступило сообщение о разбое по адресу: Москва, улица Талалихина, дом 31/2.

«Прибывшими на место сотрудниками полиции установлено, что в 11:50 в помещение аптеки вошли двое неизвестных, угрожая предметом, похожим на нож, фармацевту, скотчем связали ей руки и ноги, после чего открыто похитили из кассы принадлежащие фирме 21 тысячу рублей», - сказал собеседник агентства.

По его словам, злоумышленники также похитили принадлежащие заявительнице 2 тысячи рублей. После преступления грабители скрылись.

Он добавил, что по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».