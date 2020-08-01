РИАМО - 1 авг. Жители и гости Москвы снова могут посещать кинотеатры, однако располагаться в зрительном зале придется на расстоянии от других людей, сообщается в официальном Telegram-канале столичного комплекса экономической политики.

С субботы в Москве снят запрет на работу кинотеатров, театров и концертных залов. Ранее деятельность досуговых учреждений пришлось ограничить из-за вспышки коронавирусной инфекции.

«Фильмы вновь можно смотреть на большом экране, но по новым правилам. Например, двум незнакомым посетителям не продадут билеты на соседних местах — это нужно для соблюдения социальной дистанции», - говорится в сообщении.

Систему бронирования во всех кинотеатрах настроили таким образом, что зритель не сможет купить билет рядом с тем, кто приобрел билет ранее. Покупателю автоматически предложат места на отдалении от незнакомцев.

Зрителей открывающихся кинотеатров ждут порядка десяти премьер - комедии, триллеры, фильмы ужасов и другие.

Согласно решению столичных властей, начиная с субботы могут возобновить деятельность кинотеатры, в которых насчитывается не более 3 тысяч мест. Зрительные залы могут быть заполнены максимум наполовину.