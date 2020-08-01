РИАМО - 1 авг. В России принято решение о возобновлении авиарейсов в Швейцарию, самолеты по данному направлению начнут летать с 15 августа, сообщает ТАСС.

«Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации под председательством Татьяны Голиковой принял решение о возобновлении на взаимной основе с 15 августа 2020 года международного авиасообщения со Швейцарской Конфедерацией», - говорится в сообщении.

Лайнеры будут перевозить пассажиров по маршруту Москва - Женева – Москва один раз в неделю.

С субботы Россия возобновила авиасообщение с Великобританией, Танзанией и Турцией. Также РФ открыла границы с Абхазией.