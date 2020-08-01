РИАМО - 1 авг. На портале mos.ru вновь заработал раздел «Афиша», который ранее пришлось закрыть из-за запрета на проведение досуговых мероприятий в столице во время пандемии коронавируса, сообщается на официальном сайте мэра города.

«На mos.ru вновь заработал раздел «Афиша». В нем собрано все самое интересное о том, что происходит в городе, — о спектаклях московских театров, концертах, выставках, кинопоказах, фестивалях и многом другом», - говорится в сообщении.

В Москве продолжают снимать ограничения, введенные из-за вспышки коронавирусной инфекции. В июле в городе открылись образовательные учреждения, возобновились очные занятия в спортивных, музыкальных и художественных школах.

Начиная с субботы в Москве могут вернуться к работе кинотеатры, театры и концертные залы. Согласно решению столичных властей, разрешается возобновить деятельность площадкам, в которых насчитывается не более 3 тысяч посадочных мест. Условием для их открытия также является заполнение зрительного зала не более чем на 50%.