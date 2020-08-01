РИАМО - 1 авг. Еще 173 человека в Московской области успешно завершили лечение от коронавирусной инфекции, всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов, сообщает областной оперативный штаб по ситуации с Covid-19.

«Все они (пациенты - ред.) выписаны после получения отрицательных результатов исследования на коронавирусную инфекцию. Всего в Подмосковье врачи вылечили от коронавируса 46 826 заболевших», - говорится в сообщении.

На сегодняшний день в Московской области сняты практически все ограничения, введенные ранее из-за распространения Covid-19. Однако в общественном транспорте продолжает действовать масочный режим.

Жителям Подмосковья, у которых имеются симптомы простуды, рекомендуют вызвать врача на дом.

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Текстовая трансляция

1 АВГУСТА

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.