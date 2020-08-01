РИАМО (ДЗЕРЖИНСКИЙ) - 1 авг. Рабочие приступили к реконструкции тротуара на улице Ленина в подмосковном Дзержинском, сообщается в официальном Telegram-канале администрации округа «Наш город Дзержинский».

В Дзержинском активно проводится реконструкция сквера имени А.С. Пушкина. В ее рамках проходят сопутствующие работы.

«Подрядная организация приступила к реконструкции пешеходного тротуара вдоль улицы Ленина. Организовано движение пешеходов с обеспечением всех норм безопасности», - говорится в сообщении.

Также там установили ограждения, отделяющие пешеходную зону от проезжей части, и предупреждающие дорожные знаки.