РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 1 авг. В парке «Наташинские пруды» подмосковных Люберец в субботу проходит фестиваль «Счастье вдвойне», он посвящен двойняшкам и тройняшкам, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

Фестиваль проходит у малой сцена парка. В 2020 году он проводится в четвертый раз.

«Фестиваль «Счастье вдвойне» мы в этом году организовывали быстро. Разрешение на проведение мы получили всего 1,5 недели назад, и наши замечательные девочки из сообщества «Мама оффлайн» нашли для его проведения необходимых специалистов. В этом году для участия зарегистрировались 40 семей с двойняшками и тройняшками», - сказала заместитель руководителя сообщества «Мама оффлайн» Надежда Надежина.

По ее словам, растущая популярность фестиваля связана с тем, что родители двойняшек и тройняшек приходят познакомиться с такими же семьями, перенять опыт друг друга в воспитании.

В рамках фестиваля все двойняшки и тройняшки получили подарки от организаторов. Для детей работают зоны с мастер-классами, аквагримом, проводится игровая программа с аниматором.