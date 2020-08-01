В столичном аэропорту Шереметьево произошло столкновение самолета Airbus и топливозаправочной машины. В результате инцидента пострадал сотрудник аэропорта. СК организовал проверку.
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В столичном аэропорту Шереметьево произошло столкновение самолета Airbus и топливозаправочной машины. В результате инцидента пострадал сотрудник аэропорта. СК организовал проверку.
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