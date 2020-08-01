РИАМО – 1 авг. С 22:00 2 августа по 5 августа изменятся маршруты наземного транспорта на время ремонтных работ на участке Тверской улицы в столице, сообщается в Telegram-канале «Дептранс.Оперативно».

«Автобусы будут ходить: №м1 – на двух участках от улицы Кравченко до метро «Лубянка», от больницы РЖД до Тверской Заставы; №м10 – от Лобненской улицы до метро «Трубная»; №101 – от Дворца спорта «Мегаспорт» до Тверской Заставы», – говорится в сообщении.

Также автобус №904 будет курсировать от 4-го микрорайона Митина до Тверской Заставы, №С43 – от Силикатного завода до метро «Краснопресненская», №н1 – от аэропорта Шереметьево до Тверской Заставы.

Кроме того, автобусы №№А, 15 могут следовать по маршруту с увеличенными интервалами.

Из-за работ по замене покрытия участок Тверской улицы от Моховой улицы до Настасьинского переулка будет закрыт для движения транспорта с 00:00 3 августа до 24:00 4 августа.