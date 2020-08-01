РИАМО - 1 авг. Пять праздничных экскурсий состоятся в демонстрационном павильоне Московских центральных диаметров на площади Киевского вокзала 2 августа, когда в России будет отмечаться День железнодорожника, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

«Экскурсии будут проводиться с 13:00 по 17:00 в группах по пять человек. Все участники получат памятные сувениры с символикой МЦД», - говорится в сообщении.

Чтобы попасть на экскурсию, нужно предварительно зарегистрироваться на сайте проекта «Экскурсии в метро».

Павильон МЦД расположен на площади Киевского вокзала. Он работает ежедневно с 09:00 до 21:00.

Павильон начнет проводить регулярные экскурсии с 3 августа. Максимальное количество участников составляет пять человек в группе. Все посетители должны находиться внутри помещения в масках и перчатках.