РИАМО - 1 авг. С субботы Сергей Юран покинул пост тренера футбольного клуба «Химки», команда поблагодарила его за проведенную работу, сообщается на сайте ФК.

«Сегодня Сергей Юран покинул пост главного тренера футбольного клуба «Химки». <…> Клуб благодарит Сергея Николаевича за профессионализм, самоотдачу и желает больших побед в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении.

Работа Юрана на посту главного тренера помогла «Химкам» добиться повышения в классе команды, а также повторить свое лучшее достижение - выйти в финал турнира «Олимп - Кубок России». В финале Кубка сезона 2019/2020 футболисты «Химок» проиграли петербургскому «Зениту» со счетом 0:1.

Руководство ФК «Химки» ранее отметило, что в фазе обсуждения находится вопрос о том, кто займет должность главного тренера клуба.