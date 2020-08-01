РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 1 авг. В подмосковном Подольске сотрудники УК устранят причину залива квартиры жительницы дома на улице Кирова после ее жалобы, а также кронируют деревья во дворе и установят сушки для белья, сообщил депутат Мособлдумы Павел Максимович.

По поручению Максимовича его помощник Денис Бесогонов организовал встречу с жителями Подольска во дворе жилого дома №56А на улице Кирова совместно с представителями МУП ЖПЭТ-2. Неравнодушных жителей дома волнует много вопросов. Они попросили кронировать деревья, которые затеняют свет в окнах квартир и засоряют листьями водостоки крыши. Обрезать ветки деревьев, нависающие над детской площадкой, удалить старые засохшие деревья. Жители первых этажей попросили установить уличные сушки для белья.

«Жительница пожаловалась на залив своей квартиры. Совместно с начальником ЖЭУ-1 Натальей Шабайкиной помощник посетил квартиру пострадавшей. Специалист МУП ЖПЭТ-2 осмотрел следы подтопления и выявил причину. Устранить протечку мастер обещал в ближайшее время», - написал Максимович на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он пообещал, что все просьбы и замечания жителей дома обязательно учтут в работе. Решение вопросов, озвученных на встрече с жителями, он будет держать на своем контроле.