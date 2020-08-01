РИАМО - 1 авг. Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что россияне смогут получить вакцину от коронавирусной инфекции в октябре, сообщает Nation News.

Мурашко уточнил, что на сегодняшний день сотрудники министерства готовятся к проведению процедур по вакцинации.

«Первыми вакцину от коронавирусной инфекции получат сотрудники медицинских учреждений и учителя», - говорится в сообщении.

Министр отметил, что Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи завершил клинические испытания вакцины от Covid-19. В настоящее время готовятся документы для регистрации препарата.

С начала пандемии в России было выявлено 845 443 случая заражения Covid-19, скончались 14 058 пациентов, выздоровели 646 524 человека.

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1 АВГУСТА

- Еще 173 человека вылечили от коронавируса в Подмосковье. Всего в регионе выздоровели свыше 46,8 тысячи пациентов.

- Число новых заболевших Covid-19 в Москве уже месяц держится на низком уровне. Среднесуточный темп прироста новых заболевших коронавирусом в городе за две недели составляет 0,26.

- 690 случаев Covid‑19 выявили в столице за сутки. Общее число случаев заболевания в городе составляет 242 049.

- Столичные врачи вылечили от коронавирусной инфекции еще 1413 пациентов. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 180 581.

- 13 пациентов с Covid‑19 скончались в столице за сутки. За все время пандемии в мегаполисе скончались 4473 пациента с коронавирусом.