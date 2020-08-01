РИАМО - 1 авг. Столичная площадка «Цифровое деловое пространство» вышла в финал архитектурной премии The Plan Award в номинации Renovation («Реновация»), сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Инновационная городская площадка была создана для взаимодействия технологических предпринимателей, стартаперов, инвесторов и представителей других сфер на базе бывшего здания кинотеатра, построенного в 1977 году», — сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Он утчонил, что концепция данного пространства, открытого для новшеств и экспериментов, а также использование современных технологий позволили сделать площадку центром притяжения для прогрессивных москвичей.

Обновленное здание «Цифрового делового пространства» расположено на улице Покровка. Европейское жюри отметило светодиодный фасад, изготовленный на основе высокопрочного цемента и мраморной крошки с добавлением тысяч оптоволоконных нитей.

Европейская архитектурная премия основана журналом The Plan. Это издание для дизайнеров, ученых и студентов, ведущих разработки в области архитектуры и строительства. Премия вручается в 22 номинациях.