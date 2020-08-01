РИАМО - 1 авг. За прошедший июль в Москве выпало 175 миллиметров осадков, что приблизилось к рекордному значению за 140 лет метеонаблюдений, сообщается на сайте «Метеоновости».

Лидерство по количеству выпавших в июле осадков сохранилось за 2008 годом, 2020 год стал вторым по данному показателю.

«За месяц на ВДНХ выпало 175 миллиметров осадков, первенство сохранилось за 2008 годом с месячной суммой 181,2 миллиметра. За месяц было 22 дня с осадками, и в последний день локальные дожди не обошли Москву», - говорится в сообщении.

В последний день июля самые сильные дожди прошли в Центральном и Юго-Восточном округах столицы, где выпало до 11 миллиметров осадков. В САО выпало не более 6 миллиметров, в ВАО - менее 1 миллиметра осадков.

По прогнозу на субботу, в Москве пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Температура воздуха может подняться до плюс 21 градуса.