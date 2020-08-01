РИАМО - 1 авг. Московская область вошла в тройку лидеров июньского медиарейтинга регионов России в контексте майского указа президента Владимира Путина о национальных целях и стратегических задачах, рейтинг составлен компанией «Медиалогия».

«Медиалогия» подготовила рейтинг российских регионов по упоминаемости в СМИ в контексте указа президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Лидерами медиарейтинга в июне стали Краснодарский край, Республика Татарстан и Московская область. Замкнули топ-20 Ленинградская область, Республика Саха и Санкт-Петербург.

В июне СМИ писали, что в подмосковной Кашире открылся современный комплекс по переработке твердых бытовых отходов, предприятие построено в рамках национального проекта «Экология».

Также СМИ сообщали, что на территории Московской области ввели в эксплуатацию пять вертолетных площадок для оказания медицинской помощи. Работы по ремонту и строительству вертолетных площадок проводят в рамках нацпроекта «Здравоохранение» совместно с профильным областным министерством.

Кроме того, медиа сообщали, что до конца года в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в 17 городских округах Подмосковья оборудуют дополнительными светодиодными маячками свыше 100 пешеходных переходов.

Рейтинг «Медиалогии» построен на основе базы СМИ, которая включает более 57 тысяч источников: российских ТВ, радио, газет, журналов, информационных агентств, интернет-СМИ. При расчете рейтинга учитывалось упоминание регионов РФ в контексте майского указа №204 в июне 2020 года.