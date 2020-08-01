РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 1 авг. Глава Подольска Николай Пестов встретился с выпускниками школ, сдавшими ЕГЭ на 100 баллов, поздравил их с отличными результатами и пожелал успехов в дальнейшей учебе, сообщается на сайте администрации округа.

Добиться такого высокого результата в 2020 году удалось 18 подольчанам. Некоторые получили 100 баллов по двум и даже по трем предметам.

«Серьезные испытания завершены. Я надеюсь, что ваши мечты обязательно сбудутся, вы, безусловно, станете профессионалами своего дела. Добра, благополучия и хороших перспектив», – сказал Пестов.

Максимальный балл по трем предметам – русскому языку, литературе и истории – получила выпускница лицея «Экус» Ярослава Плаксина. В этом году девушка стала призером заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе. Ярославу зачислили на факультет журналистики в МГУ имени Михаила Ломоносова, сейчас она находится на отдыхе в другом городе и общалась на встрече по видеосвязи. 200 баллов по русскому языку и литературе набрал Арсений Константинов из школы №1 микрорайона Климовск.

По словам будущих студентов, учиться они намерены в МГУ имени Ломоносова, НИУ «Высшая школа экономики», Российском государственном университете нефти и газа имени Ивана Губкина, Финансовом университете при правительстве РФ.

По окончании учебы многие ребята хотели бы вернуться и работать в Подольске. Пестов рассказал о возможностях трудоустройства и востребованных специальностях на предприятиях округа. Выпускников интересовало строительство школ, вопросы получения высшего образования в округе, волонтерская деятельность.

«Результаты для такого непростого года хорошие – даже лучше, чем в 2019. Тогда у нас было 18 стобалльников, в этом пока также, но еще ждем результаты по биологии и иностранным языкам. Радует, что у нас есть выпускники, набравшие 100 баллов по истории, чего не было последние два года. К сожалению, не получили максимальных баллов по обществознанию и химии – в этом году четыре человека набрали по 99 баллов», – сказала председатель комитета по образованию администрации городского округа Надежда Фролова.

Больше всего получили максимальное количество баллов на ЕГЭ по русскому языку – 12. По литературе 100 баллов набрали 6 выпускников, по истории – 2, а по математике профильного уровня – 1.