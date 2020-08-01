РИАМО - 1 авг. В рамках проекта «Активный гражданин» жителям столицы предложили выбрать лучший городской парк, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Выбрать лучший парк столицы можно в проекте «Активный гражданин», где продолжается голосование «Москва «Активного гражданина»: любимые места в городе». В первой части, стартовавшей 21 июля, пользователям предлагали выбрать самый живописный, самый спокойный и наиболее подходящий для детей парк», - говорится в сообщении.

Вторая часть голосования началась 23 июля и посвящена развитию спортивной инфраструктуры. В первом вопросе можно обозначить одно или несколько направлений: «Любимый парк для занятий спортом», «Лучший парк для велопрогулок», «Парк с удобным прокатом (велосипедов, роликов и так далее)», «Лучший парк для пеших прогулок».

Самые популярные локации попадут на онлайн-карту «Активного гражданина».