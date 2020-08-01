РИАМО - 1 авг. В поселке Кострово городского округа Истра произошло возгорание кирпичного одноэтажного здания амбулатории, пострадавших нет, сообщается на сайте Главного управления МЧС России по Московской области.

Инцидент произошел по адресу: поселок Кострово, улица Центральная, дом 19.

«От очевидца на пульт диспетчера ЦППС Истринского МПСГ поступило сообщение о пожаре в амбулатории. На момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 23:53 (ПСЧ-331) наблюдалось открытое горение в чердачном помещении кирпичного, одноэтажного здания», - говорится в сообщении.

Площадь возгорания в амбулатории составила 30 квадратных метров.

Пожар потушили в 01:15 субботы. В результате данного инцидента пострадавших нет.